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La reina Letizia habla en guaraní por el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay

La reina Letizia habla en guaraní por el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay

Lucía Feijoo Viera

La reina Letizia habla en guaraní por el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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En un gesto de cercanía y reconocimiento a la identidad paraguaya, la reina Letizia conmemoró este jueves el 50.º aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay (CCEJS), conocido cariñosamente como "El Juande", iniciando y cerrando su mensaje con palabras en guaraní. Durante su intervención, la monarca destacó la labor del centro como un "archivo vibrante" de la historia compartida entre ambos países y un motor esencial de la cooperación cultural y social en la región.