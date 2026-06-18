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Quevedo se marca un 'sold out' en dos minutos con 'El Baifo Tour'
Ya está aquí el fenómeno Quevedo. El artista canario ha colgado el cartel de 'todo vendido' para once conciertos de su nueva gira de presentación de 'El Baifo' apenas unos minutos después de salir las entradas a la venta. Aunque inicialmente solo había anunciado cuatro fechas entre Madrid y Barcelona, la enorme demanda ha obligado al cantante a ir ampliando el número de conciertos a medida que se agotaban las localidades.