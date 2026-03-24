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Netflix anuncia a las protagonistas de la quinta temporada de Los Bridgerton

Netflix anuncia a las protagonistas de la quinta temporada de Los Bridgerton

Video: Europa Press // Foto: Netflix

Netflix anuncia a las protagonistas de la quinta temporada de Los Bridgerton

Video: Europa Press // Foto: Netflix

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Netflix ha anunciado que la nueva temporada de la aclamada serie Los Bridgerton ya ha arrancado su producción. Además, han desvelado que Hannah Dodd (Francesca Stirling) y Michaela Stirling (Masali Baduza) serán los personajes que van a protagonizar la quinta temporada. Francesca Stirling (Hannah Dodd), condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Brigerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial Pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar

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