Video: Europa Press // Foto: Netflix

Netflix anuncia a las protagonistas de la quinta temporada de Los Bridgerton

Netflix ha anunciado que la nueva temporada de la aclamada serie Los Bridgerton ya ha arrancado su producción. Además, han desvelado que Hannah Dodd (Francesca Stirling) y Michaela Stirling (Masali Baduza) serán los personajes que van a protagonizar la quinta temporada. Francesca Stirling (Hannah Dodd), condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Brigerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial Pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar