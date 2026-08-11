EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Museo del Prado transforma la luz de sus cuadros más famosos con la llegada del eclipse solar

El Museo Nacional del Prado ha presentado este lunes 'El Prado a la luz del eclipse', una pieza audiovisual que transforma la iluminación de algunas de sus obras maestras para que estas estén atravesadas por uno de los fenómenos más destacados de esta semana: el eclipse solar.

A través de una transformación progresiva de la luz, el vídeo realizado por la pinacoteca explora cómo un eclipse puede transformar la forma de observar una imagen y "cómo la luz afecta a la experiencia estética y emocional de quienes la contemplan", han explicado en un comunicado.

Desde 'Las meninas' y la 'La fragua de Vulcano' de Velázquez, pasando por 'La pradera de San Isidro' de Goya, hasta 'La Vista' de Rubens, el vídeo muestra cómo pequeños cambios en la iluminación pueden modificar la percepción de los colores, las formas y la atmósfera de sus cuadros.