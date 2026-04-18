Lucía Feijoo Viera

Los mejores momentos del ‘Lux Tour’ de Rosalía en España

La gira de Rosalía en España llega a su fin. Con cuatro fechas en Madrid y cuatro en Barcelona, la artista ha reunido a cerca de 140.000 personas con su Lux Tour en el país. Sus fans más fieles comienzan la experiencia horas antes del concierto, haciendo cola en el Movistar Arena Madrid o en el Palau Sant Jordi, en una espera que se ve recompensada por un espectáculo que no deja a nadie indiferente. Con una estructura propia de la ópera, dividida en cuatro actos y un interludio, la noche transcurre acompañada en todo momento por una orquesta en directo. Rosalía introduce referencias a clásicos como el Aquelarre, la Mona Lisa o la Venus de Milo, combinando ballet con momentos cercanos a la estética rave, en una propuesta en la que convergen música, danza y un marcado concepto artístico. La escena está cargada de elementos litúrgicos, como un botafumeiro gigante, un escenario en forma de cruz o el confesionario, convertido en uno de los momentos favoritos del público, donde rostros conocidos suben a “confesar sus pecados” junto a la artista. Aitana, Yolanda Ramos o Guitarricadelafuente han sido algunos de los invitados destacados. Además, su paso por España ha dejado momentos especiales con los fans, como el protagonizado por el pequeño Darío, o escenas más humorísticas como la vivida con Eugenia. En Barcelona, la artista se mostró especialmente emocionada, quebrándose al cantar en la ciudad que la vio crecer. Rosalía continuará ahora con una gira de 57 fechas, todas con entradas agotadas, aunque el Lux Tour ya ha bajado el telón en España. Más información