Javier Vendrell Camacho

Marc Giró y Lamine Yamal entre los invitados del concierto de Bad Bunny en Barcelona

El primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, celebrado este 22 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, se ha llenado, como era de prever, de caras conocidas. Uno de los que salían en todas las quinielas era Lamine Yamal. Ahí mismo también se ha podido ver otro rostro popular, el del comunicador Marc Giró (La Sexta, Rac-1). Y otros futbolistas del Barça han acudido al concierto. Más información