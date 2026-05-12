Agencia ATLAS / Foto: EP

Larga y emocionante ovación a Nevenka Fernández en el Festival de Cine de San Sebastián

Nevenka Fernández, la primera mujer en ganar a un político un juicio por acoso sexual, ha protagonizado el momento más emocionante del día en el Festival de Cine de San Sebastián. Nevenka ha recibido una larga ovación de todos los asistentes a su llegada a la proyección de la película de Icíar Bollaín que cuenta su historia.Nevenka no ha ocultado su emoción al escuchar los aplausos, que contrastan con el calvario que tuvo que vivir hace más de 20 años.