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Gran Gala de Ópera de Clàssica a la Platja desde la playa de Sant Sebastià

A pesar del calor extremo vivido durante la jornada (con 31º al finalizar el concierto pasadas las 22 h), la primera cita, a cargo de la Simfònica del Liceu, volvió a convertirse en un gran éxito convocando en torno a las 30.000 personas. Muchos se lo montaron para ir a pasar la tarde y disfrutar del mar, asegurándose así un buen lugar lo más cerca posible del escenario. Familias enteras fueron ocupando la playa de Sant Sebastià provistas de todo lo necesario para que la espera fuera lo más llevadera posible, sombrillas, sillas, abanicos y cremas solares incluidas. Así lo hicieron Elena, Xavi y su hijo Ot, vecinos del Poble-sec, que llegaron pasado el mediodía con frutas y bebidas en una nevera portátil. “Es la segunda vez que venimos”, explica ella; “quedamos enganchados cuando dirigió Gustavo Dudamel hace dos veranos”. No son abonados ni a la OBC ni al Liceu ni al Palau, “pero cuando podemos vamos a algún concierto”, aclara Xavi, “sobre todo de piano”, apunta Ot, que a sus 18 años ya ha estudiado guitarra y piano. Más información