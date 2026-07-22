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Gerard Piqué llega a Barcelona con sus hijos y sin Clara Chía

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que formaba parte de la Selección que ganó la primera Copa del Mundo para España en Sudáfrica 2010, Gerard Piqué no se perdió este domingo la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York. Pero, en lugar de ver el partido desde el palco junto a sus compañeros Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, o Jesús Navas, el exfutbolista siguió el encuentro desde la grada en compañía de sus hijos Milan y Sasha y todas las miradas estuvieron puestas en su reacción durante la espectacular actuación de Shakira en el descanso, cuando puso a bailar a todo el MetLife Stadium con su 'Dai dai'. Más información