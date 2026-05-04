EFE

Decenas de personas participan en las celebraciones por el Día de Star Wars

Decenas de seguidores de 'Star Wars' celebraron este lunes un evento especial en el Día de Star Wars, fecha que conmemora esta saga de culto que, generación tras generación, cautiva y sigue atrayendo nuevos seguidores que anhelan una lejana galaxia ficticia y quieren pasarse «al lado oscuro».

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo por muchos seguidores en diferentes partes del mundo.