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Las cuevas de Altamira dejan de ser un monumento

El Gobierno ha aprobado un decreto que actualiza el estatus legal de la cueva de Altamira (Cantabria) y amplía su protección al pasar de monumento a ser considerada zona arqueológica. Esta recalificación afecta no solo a la propia gruta, sino también a los yacimientos, edificios históricos, espacios de investigación y un entorno natural esencial para la conservación de las pinturas rupestres. Estos grabados fueron realizados por el Homo sapiens hace entre 36.000 y 13.000 años. Más información