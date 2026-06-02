Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
La familia de Clint Eastwood, a través de su hijo, el músico Kyle Eastwood, ha confirmado lo que la industria cinematográfica se temía pero se resistía a aceptar: el actor y director pone fin a su mayúscula carrera artística a sus 96 años. De esta manera, 'Jurado nº 2' será el título con el que se cierre de manera definitiva su monumental trayectoria como director. La noticia ha desatado conmoción, respeto y profunda admiración en Hollywood y el resto del mundo, marcando el final de siete décadas de carrera, en la que ha destacado tanto detrás como delante de las cámaras. Más información
