Así será el estadio que Shakira ha diseñado para cerrar su gira mundial en Madrid / EPE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así será el estadio que Shakira ha diseñado para cerrar su gira mundial en Madrid

Shakira cerrará su gira mundial en Madrid con una residencia de 12 conciertos en el Iberdrola Music, donde estos días avanza la construcción de un recinto efímero pensado para recibir a unas 50.000 personas por noche. El proyecto, concebido como el corazón de Macondo Park, contará con gradas desmontables, ocho espacios culturales y una programación que irá más allá de los conciertos para convertir Villaverde en el gran punto final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Más información