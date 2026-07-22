Harley-Davidson

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Harley-Davidson Barcelona transforma una Low Rider S en una chopper

La personalización forma parte del ADN de Harley-Davidson. Mucho antes de que la palabra custom se popularizara, los propietarios de la marca ya modificaban sus motos para hacerlas únicas. Esa filosofía vuelve a ponerse de manifiesto con el Creators Custom Clash, un concurso europeo impulsado por Harley-Davidson que reúne a concesionarios oficiales y creadores de contenido de diferentes países con un objetivo común: reinterpretar una motocicleta de serie y convertirla en una pieza exclusiva capaz de conquistar tanto al jurado como al público. Más información