Mercedes-Maybach

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Mercedes-Maybach GLS 680 eleva el lujo e incorpora un V8 electrificado de 603 CV

El Mercedes-Maybach GLS se actualiza para seguir ocupando el extremo más lujoso de la gama SUV de la marca. El modelo llegará a Europa con un diseño revisado, más potencia, una suspensión capaz de anticiparse al estado del firme y un habitáculo que pone el foco en el aislamiento, los pasajeros traseros y la digitalización. Los pedidos se abrirán durante el verano de 2026, aunque todavía no se ha comunicado el precio. Más información