EFE

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Zelenski cesa al jefe del Ejército y lo reemplaza por el general Mijailo Drapati

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cesó a última hora del martes como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y nombró como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército.

“He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati”, dijo Zelenski en un discurso a la nación, que resaltó que la decisión fue tomada junto con los principales mandos del Ejército y dijo que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien dio las gracias por su labor en el cargo.