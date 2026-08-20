Sara Fernández

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Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha difundido un vídeo este jueves en el que agradece el despliegue de los F-18 españoles para proteger el espacio aéreo del país balcánico y recuerda que un caza español derribó recientemente, el pasado día 16, un dron que había invadido su espacio aéreo. El mensaje de Facebook del Ministerio de Defensa acaba con la frase en español "¡Muchas gracias, camaradas!". Los cazas españoles están desplegados en Rumanía para reforzar la vigilancia y protección del espacio aéreo aliado en el flanco oriental de la OTAN, especialmente ante el riesgo de incidentes relacionados con la guerra de Ucrania. Dos cazas F-18 españoles despegaron esta madrugada en Rumanía tras detectarse un dron cerca de la frontera con Ucrania, que acabó estrellándose en una zona despoblada en Rumanía sin causar víctimas ni daños.