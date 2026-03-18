Lucía Feijoo Viera

La Unión Europea comparte un videotutorial de cómo preparar un kit de emergencia

Habrá a quienes les recordará a una película de catástrofes o a los tiempos pretéritos de la guerra fría. A los más realistas tal vez les evoque los acopios que se hicieron de papel higiénico y otros enseres durante el confinamiento por la pandemia de covid. La recomendación que la Comisión Europea ha lanzado a los ciudadanos europeos para que puedan subsistir en sus hogares durante 72 horas en caso de desastre (bélico o de cualquier otro tipo) incluye desde guardar alimentos imperecederos hasta productos de higiene. Muchos son productos que ya tenemos en casa, pero tal vez no todos. A falta de mayor concreción comunitaria, basta con echar un vistazo a los kits de supervivencia de algunos países para comprobar que, según el nivel de exigencia, hay cosas que podríamos echar en falta. Más información