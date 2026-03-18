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La Unión Europea comparte un videotutorial de cómo preparar un kit de emergencia

La Unión Europea comparte un videotutorial de cómo preparar un kit de emergencia

Lucía Feijoo Viera

La Unión Europea comparte un videotutorial de cómo preparar un kit de emergencia

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Habrá a quienes les recordará a una película de catástrofes o a los tiempos pretéritos de la guerra fría. A los más realistas tal vez les evoque los acopios que se hicieron de papel higiénico y otros enseres durante el confinamiento por la pandemia de covid. La recomendación que la Comisión Europea ha lanzado a los ciudadanos europeos para que puedan subsistir en sus hogares durante 72 horas en caso de desastre (bélico o de cualquier otro tipo) incluye desde guardar alimentos imperecederos hasta productos de higiene. Muchos son productos que ya tenemos en casa, pero tal vez no todos. A falta de mayor concreción comunitaria, basta con echar un vistazo a los kits de supervivencia de algunos países para comprobar que, según el nivel de exigencia, hay cosas que podríamos echar en falta. Más información

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