Sara Fernández

Trump reafirma su rechazo a un Irán nuclear: "Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo posea un arma nuclear"

Los índices de popularidad de Donald Trump nunca han estado tan bajos como ahora pero el presidente de Estados Unidos sigue mostrándose desafiante y combativo. Es como ha aparecido este martes en el Congreso para ofrecer el discurso sobre el estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos, 107 minutos que, más allá del impacto político directo que pueda tener, ha dejado varios momentos destacados. Más información