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Trump ensalza la grandeza de EEUU en su 250 aniversario: "Nadie puede ser como nosotros"

Trump ensalza la grandeza de EEUU en su 250 aniversario: "Nadie puede ser como nosotros"

Javier Vendrell Camacho

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Javier Vendrell Camacho

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El presidente, Donald Trump, ensalzó este sábado la grandeza de Estados Unidos en el discurso central de los festejos por los 250 años de la Independencia del país, en una aparición demorada por el mal tiempo en la que aseguró que nadie podrá emular el poderío de la nación norteamericana. Más información

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