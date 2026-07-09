EFE

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Trump dice que España "se redimió" al acceder a una solicitud de pago de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que España "se redimió por completo" después de que el Gobierno del país ibérico accediera a una "importante solicitud de pago" a la OTAN, un gesto que el republicano elogió, luego de haber criticado fuertemente a la nación europea durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara (Turquía). Más información