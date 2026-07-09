Secciones

Es noticia
Incendio HospitaletTemperaturasCalorTrumpHipotecasEncuesta CEOGuerra IránVolkswagenFrancia - MarruecosVitamina DJosé AndrésNotas de corte 2026
instagramlinkedin
Trump dice que España "se redimió" al acceder a una solicitud de pago de la OTAN

Trump dice que España "se redimió" al acceder a una solicitud de pago de la OTAN

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Trump dice que España "se redimió" al acceder a una solicitud de pago de la OTAN

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que España "se redimió por completo" después de que el Gobierno del país ibérico accediera a una "importante solicitud de pago" a la OTAN, un gesto que el republicano elogió, luego de haber criticado fuertemente a la nación europea durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara (Turquía). Más información