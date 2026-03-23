Foto: Jaime Leon/ Video: Europa Press

Trump confirma "conversaciones muy sólidas" con Irán y apunta a un acuerdo inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra. "Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados"