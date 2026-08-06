EFE

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Trump alude a la crisis migratoria en Ceuta para reforzar su discurso contra la inmigración irregular

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este miércoles la reciente crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, donde unas 60.000 personas cruzaron desde Marruecos en pocos días, para defender su política de control fronterizo y reiterar su respaldo a las agencias federales de inmigración.