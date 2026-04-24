Sara Fernández

Varios tornados golpean Oklahoma y dejan al menos 10 heridos cerca de una base militar

Al menos 10 personas resultaron heridas tras el paso de varios tornados en el norte del estado de Oklahoma, en Estados Unidos, este jueves. Los equipos de emergencia desplegaron operaciones de búsqueda y rescate después de que uno de los tornados provocara daños significativos en la zona, incluyendo la Base Aérea Vance, situada en la ciudad de Enid. Las imágenes captadas durante la noche muestran la magnitud del fenómeno: un tornado visible a la distancia mientras escombros son arrastrados violentamente por el aire. En uno de los videos se puede observar un vehículo detenido en la carretera, con el torbellino activo en las inmediaciones, evidenciando el riesgo extremo para quienes se encontraban en la zona. Las autoridades continúan evaluando los daños mientras se mantiene la alerta por condiciones meteorológicas severas en la región.