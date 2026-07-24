EFE

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Tensión y desconfianza crónicas: un año del conflicto armado entre Tailandia y Camboya

El conflicto armado entre Tailandia y Camboya, de cuyo inicio se cumple este viernes un año, tuvo su último brote de hostilidades en diciembre, tras uno previo el pasado julio, que en total dejaron más de un centenar de fallecidos y cientos de miles de desplazados, aunque "la situación sigue tensa" entre estos dos países vecinos enfrentados históricamente.