EFE

Sídney se transforma de nuevo con Vivid, el mayor festival de luz del hemisferio sur

La ciudad australiana de Sídney volvió a transformarse este martes en un colosal lienzo inmersivo con la celebración de Vivid, el mayor festival de luz, música, ideas y gastronomía del hemisferio sur, que durante 23 jornadas consecutivas ilumina su icónica bahía y sus principales monumentos. Cada noche, a partir de las 18.00 hora local (8.00 GMT), las emblemáticas "velas" de la Ópera de Sídney cobran vida con espectáculos visuales de gran formato. La instalación del artista francés Yann Ngeuma tiñe la fachada con complejos patrones geométricos y colores vibrantes, cuyo destello se refleja sobre las aguas del puerto.