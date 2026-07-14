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Sánchez se encuentra con Macron en París durante una reunión de trabajo de la Coalición de Voluntarios para Ucrania

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Los jefes de Estado y de Gobierno de diez países europeos, entre ellos España, anunciaron este lunes la creación de la Coalición Antibalística, una alianza concebida como una iniciativa "puramente defensiva" destinada a impulsar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa. En una declaración conjunta, los diez países subrayaron que el aumento de las amenazas balísticas exige una respuesta colectiva basada en la cooperación industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo conjunto de capacidades.