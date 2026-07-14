EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

EFE Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

l Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) aseguró este martes haber interceptado un cargamento de drones oculto en un envío de baldosas de cerámica española que debían ser utilizados en ataques por parte de las fuerzas ucranianas contra una instalación estratégica en la región de Moscú.

Los agentes se incautaron de 35 drones, que contenían carga explosiva, en un cargamento de baldosas que cruzó Europa a través de territorio de Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia hasta llegar hasta la región de Moscú, señala el comunicado oficial. Más información