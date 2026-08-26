Una riada en Nepal deja al menos 16 muertos cerca de la frontera con China / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Una riada en Nepal deja al menos 16 muertos cerca de la frontera con China

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecían este miércoles sin contacto en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China).

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada que este miércoles alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China), al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.