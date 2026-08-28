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El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes a los 89 años

El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes a los 89 años de edad tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía. (Fuente: Kongehuset/dpa)