Sara Fernández

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Rescatan con vida a una niña de seis años tras pasar 60 horas atrapada en Nepal

Una niña de seis años fue rescatada con vida este sábado en Timure, en el norte de Nepal, casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por la riada, en un momento en el que las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen rápidamente con el paso de las horas. Los equipos tuvieron que abrirse paso a mano entre piedras, maderas, planchas metálicas y fragmentos de estructuras acumulados por la corriente hasta alcanzar el estrecho hueco donde había quedado atrapada.