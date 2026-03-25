EFE

Portavoz iraní en vídeo de Tasnim dice a Trump que no vender una derrota como acuerdo

Madrid, 25 mar (EFE).- Imágenes cedidas por la agencia de noticias iraní Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, que muestran al portavoz militar iraní, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para decirle que no llame acuerdo a lo que supone una derrota: “No llames a tu derrota un acuerdo. La era de tus promesas se ha acabado”, señala el militar.