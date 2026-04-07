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Una persona desaparecida y tres heridas tras el derrumbe de un andamio en la planta siderúrgica de Kawasaki en Japón

Tres personas gravemente heridas y una desaparecida tras el derrumbe de un andamio en una obra de la planta siderúrgica JFE Steel, en la ciudad japonesa de Kawasaki, al este del país. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas sobre el incidente alrededor de las 16:30 hora local, cuando un andamio de unos 40 metros de altura se derrumbó. Cinco trabajadores cayeron al suelo al derrumbarse el andamio, tres de ellos sufrieron heridas graves y permanecen inconscientes, mientras que uno permanece hospitalizado con heridas leves. Los bomberos están llevando a cabo una investigación sobre el incidente, mientras se sigue buscando al trabajador desaparecido.