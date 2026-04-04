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Ordenan evacuaciones por el avance de un incendio en California

Las autoridades han ordenado evacuaciones en varias zonas del condado de Riverside, en California, ante el rápido avance del incendio Springs Fire, que se ha intensificado este viernes 3 de abril debido a las fuertes rachas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso por viento en el sur del estado, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que ha favorecido la rápida propagación de las llamas. El fuego se originó a las 11:01 de la mañana en la carretera Gilman Springs, al este de Moreno Valley, y en pocas horas se ha extendido hasta alcanzar más de 16 km2. Equipos de emergencia trabajan sobre el terreno para contener el incendio, mientras las órdenes de evacuación siguen vigentes en las áreas afectadas.