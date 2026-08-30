VÍDEO: EFE / FOTO: MANAN VATSYAYANA / AFP

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Nepal cuelga fotos de partes de cuerpos a la espera de ser reconocidos por familiares fuera de la morgue

Katmandú, 30 ago (EFE).- De uno de los muertos solo hay una pierna que mostrar y a una mujer, con el rostro profundamente deteriorado, le separaron los labios antes de fotografiarla para dejar visible un diente de oro, porque frente a la morgue de Katmandú cualquier detalle que la riada haya dejado intacto puede ser suficiente para que una familia reconozca entre los cadáveres a quien lleva cinco días buscando.

Las fotografías cubren una persiana metálica junto a la entrada, cuerpos enteros y restos humanos, rostros todavía cubiertos de barro, prendas visibles y pequeñas fichas con números y anotaciones que los familiares recorren una a una en busca de algo conocido. Más información