El narcotráfico siembra el caos en Sinaloa

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Al menos 29 personas murieron por la jornada de violencia desatada el jueves en el estado mexicano de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del 'Chapo' Guzmán más buscados por Estados Unidos, según reveló este viernes el Gobierno. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, puntualizó que de los 29 fallecidos, una decena pertenecían a las Fuerzas Armadas mexicanas y 19 a los grupos criminales que generaron los disturbios violentos.

