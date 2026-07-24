EFE

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"No podemos dejar a nadie atrás": venezolanos buscan a sus seres queridos tras un mes del sismo

Entre túneles abiertos bajo los escombros, altares improvisados sobre el concreto y el rastro de cuerpos rescatados que la burocracia perdió en el caos, los familiares de víctimas del doble terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela continúan buscando a los suyos. Exigen a su muertos y se niegan a dejarlos atrás. Más información