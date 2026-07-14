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Varios muertos en un incendio en un edificio de Bruselas

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Varias personas han muerto en un incendio en un sitio de construcción en Bruselas el martes (14 de julio), con la búsqueda de seis personas desaparecidas en curso, dijeron las autoridades locales. Se había encontrado un número no especificado de cadáveres en uno de los dos ascensores en el gran proyecto de renovación en la central Place de Brouckere, donde se produjo un incendio el martes temprano, dijo el fiscal de trabajo de Bruselas.

Dijo que no estaba claro si estos eran los cuerpos de los seis trabajadores desaparecidos. La brigada de bomberos local dijo que más de 200 trabajadores habían estado en el lugar cuando se desató el incendio y que tres personas habían sido llevadas al hospital.

(Cámara: Christian Levaux, Edición: Caden Kipmueller, Producción: Bart Biesemans, Texto: Bart Meijer) Más información