EFE

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Al menos dos muertos en un ataque ruso con misiles y drones contra Kiev

Al menos dos personas murieron esta madrugada y otras ocho resultaron heridas en un nuevo ataque ruso con misiles y drones contra la capital ucraniana, según informó el ayuntamiento.

Se trata de la primera gran ofensiva a la ciudad después del cese de ataques a sus respectivas capitales decretado por Rusia y Ucrania por un plazo de 72 horas con motivo de la visita a Moscú y Kiev este fin de semana de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.