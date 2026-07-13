Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Este es el momento exacto en el que varias personas escapan in extremis del incendio mortal en un bar de Bangkok

Una llamarada de fuego llena un bar en Bangkok. Los que pueden salen corriendo de un incendio voraz que se expande rápidamente. Los que no consiguieron salir fueron a la parte trasera del local, cerca de los baños, pero no había salidas de emergencia. Por el momento, el incendio ha dejado 27 fallecidos y 63 personas heridas, 22 de ellas en estado crítico. Las autoridades están investigando la causa del fuego y por barajan la hipótesis de que la salida de emergencia estaba obstaculizada por mesas. Este incendio es uno de los más mortíferos del centro turístico en los últimos años.