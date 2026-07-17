Lucía Feijoo Viera

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Así fue el momento del deslizamiento de tierra en China que deja desaparecidos y 1.100 evacuados

Alrededor de 1.100 personas han sido evacuadas este viernes en el municipio chino de Chongqing, situado en el centro del país, tras un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias en la zona, según han confirmado las autoridades, que han indicado que cerca de diez personas han sido rescatadas en varios edificios derrumbados a causa del deslave. Las autoridades del condado de Pengshui han afirmado que los residentes en los alrededores de la zona de desastre han sido evacuados de la zona, donde además se ha cortado el servicio de agua, electricidad y gas para evitar posibles incidentes en medio de los trabajos de búsqueda y rescate, en los que participan más de 800 efectivos. El deslizamiento de tierra ha tenido lugar en torno a las 09.00 horas (hora local) en Hanjia, sin que por ahora haya una cifra exacta de desaparecidos por el enterramiento de cerca de diez edificios residenciales, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.