Sara Fernández

El momento en el que el capitán del crucero infectado con hantavirus comunica que ha fallecido un pasajero

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y al menos ocho contagios. El barco transporta a 147 personas, de 23 nacionalidades y los contagiados ya han sido evacuados. En el crucero continúan 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española. Ninguno de ellos presenta síntomas. El barco llegará a Canarias entre el domingo y el lunes, donde los pasajeros de otras nacionalidades serán repatriados y los españoles serán enviados al Hospital Gómez Ulla para cumplir cuarentena.