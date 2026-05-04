EFE

Meloni no comparte la amenaza de Trump de retirar tropas: "Italia siempre cumple acuerdos"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que no comparte las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar tropas en Italia y otros países y defendió que su país siempre ha sido leal con sus aliados.

La mandataria fue preguntada al término de la cumbre en Ereván de la Comunidad Política Europea por la amenaza de Trump de reducir sus tropas desplegadas en Alemania, Italia o España como represalia por sus posturas ante su guerra en Irán.