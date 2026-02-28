LaPresse

Los mapas de los sitios supuestamente atacados por Estados Unidos e Israel en Irán y las bases militares estadounidenses en el Medio Oriente

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque contra Irán este sábado. El presidente Donald Trump pidió al pueblo iraní que “aproveche el control de su destino” al levantarse contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979. Irán tomó represalias lanzando misiles y drones hacia Israel y las bases militares estadounidenses en la región.