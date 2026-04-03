La maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se completa con éxito

Houston, Texas (EEUU) La NASA ha confirmado que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se ha completado con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna. Las autoridades han detallado que esta maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, ha sido ejecutada “de forma impecable” por el equipo de control de vuelo en Houston y marca el último gran encendido de motores de la misión, tras lo cual la nave continuará su trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. La tripulación se encuentra en buen estado y los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto.