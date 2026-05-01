EFE

Mali escolta el suministro de combustible en Bamako ante amenazas yihadistas de bloqueo

Las autoridades malienses, con apoyo de mercenarios rusos, escoltaron este viernes la llegada de más de 830 camiones cisterna a Bamako para garantizar el suministro de combustible, en medio de amenazas de grupos yihadistas de imponer un bloqueo sobre la capital.

La Dirección General de Comercio y de la Competencia (DGCC) de Mali informó que, en colaboración con la policía maliense, "está trabajando activamente para asegurar el traslado del combustible hacia las estaciones de servicio".