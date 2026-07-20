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Keir Starmer: "Me marcho orgulloso de todo lo que hemos conseguido"

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, dijo este lunes que su trabajo "ha terminado" y destacó que el Reino Unido es "más fuerte y más justo" que hace dos años, cuando ganó las elecciones generales en el Reino Unido.