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Jordi Díaz, sismólogo del instituto de geociencias de Barcelona explica la llegada de las ondas del terremoto.

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