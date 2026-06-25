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Jordi Díaz, sismólogo del instituto de geociencias de Barcelona explica la llegada de las ondas del terremoto.

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