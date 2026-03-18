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Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán en un bombardeo contra Teherán

Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán en un bombardeo contra Teherán

Foto y video: Europa Press

Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán en un bombardeo contra Teherán

Foto y video: Europa Press

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este miércoles el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, en un nuevo bombardeo contra la capital iraní, Teherán, en el marco de la ofensiva desatada junto a Estados Unidos, en la que también han muerto el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Más información