Irán vuelve a atacar objetivos estadounidenses en Oriente Medio / EFE

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Irán vuelve a atacar objetivos estadounidenses en Oriente Medio

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Oriente Medio entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró en diversos comunicados, publicados por agencias iraníes, que disparó drones y misiles contra instalaciones militares de EE. UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.